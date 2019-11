Kenneth Vermeer haalt duel Feyenoord in Groningen

Kenneth Vermeer staat komende zondag gewoon onder de lat bij Feyenoord. De doelman kampte met een hamstringblessure, maar is op tijd fit om te starten in het uitduel bij FC Groningen.

Trainer Dick Advocaat mist de nodige spelers in de wedstrijd bij de nummer negen van de eredivisie. "Een aantal jongens kan ik niet gebruiken, dat weet ik morgen. We hebben nog een dag, dus we kijken het aan", aldus Advocaat, die onder meer doelt op Marcos Senesi, de Argentijnse verdediger die in het duel met RKC Waalwijk een breukje op liep in zijn arm.

Advocaat hoopt met Feyenoord de derde zege op rij te boeken in competitieverband. VVV-Venlo en RKC Waalwijk werden onder zijn leiding verslagen.