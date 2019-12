Discussie over jongerencentrum Krimpen ontaardt in politieke crisis

Er is een politieke crisis in Krimpen aan den IJssel. Leefbaar Krimpen en de Stem van Krimpen, samen goed voor 8 van de 11 coalitiezetels, hebben het vertrouwen in de coalitie opgezegd. De wethouders van de twee betrokken partijen gaan wel door.

Het conflict draait om het voormalig evenementenpand en jongerencentrum Big Bear. Dat pand werd niet meer gebruikt en moest een nieuwe bestemming krijgen.

De gemeenteraad besloot in december vorig jaar dat er een onderzoek moest komen naar een toekomstige bestemming. Volgens de twee partijen werd deze maand duidelijk dat het pand in april al was verkocht, zonder dat de raad daarvan op de hoogte was gebracht.

Vertrouwen

Voor Leefbaar en de Stem van Krimpen is het vertrouwen in de huidige samenwerking met D66 en VVD 'onherstelbaar beschadigd'.

"Het was een moeilijke beslissing", zegt fractievoorzitter Saskia Oudshoorn van Stem va Krimpen. "Die neem je niet over één nacht ijs. Er liggen inhoudelijke verschillen aan ten grondslag en verschillen over de wijze van samenwerking."

"Onze grenzen zijn overschreden", zegt Jeffrey van der Elst van Leefbaar Krimpen. "Voor samenwerking is vertrouwen nodig. En dat vertrouwen ontwikkelt zich wel of niet op basis van onderlinge ervaringen."

Het dossier over Big Bear is in handen van wethouder Arjan Neeleman (D66). Het proces is volgens fractievoorzitter Larry Köster 'volledig correct' verlopen. "Pas toen duidelijk werd wie de beoogde koper is, werd door de lokale partijen actie ondernomen om een collegebesluit te voorkomen." Wie de koper is, is niet bekend.

Wethouders

De fractievoorzitters hebben nu unaniem besloten dat er een externe informateur gaat komen die met alle fracties het gesprek aan zal gaan.

Wat dat betekent voor de politieke toekomst van Neeleman en Anthon Timm (VVD) is nog niet duidelijk.

"Wel willen we benadrukken dat onze wethouders Kirsten Jaarsma en John Janson hun werk blijven doen", zegt een woordvoerder namens beide partijen.

Op 7 januari is er een extra raadsvergadering over de politieke crisis in Krimpen aan den IJssel.