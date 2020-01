Kevin Blom over staken Fortuna-Feyenoord: 'Mist werd na rust alleen maar erger'

Aan het begin van de wedstrijd was het zicht nog prima. "Toen konden we nog goed spelen. Maar het werd naarmate de tweede helft vorderde steeds slechter. Mijn assistenten gaven ook aan dat ze niet meer optimaal konden functioneren. Oftewel: ze konden niet meer bepalen wanneer de bal vertrok. Dan is buitenspelbepaling erg lastig.

Eén van criteria is ook dat je vanaf de middenlijn de doelen moet kunnen zien. De doelen konden we wel zien, maar niemand wie daarvoor zou staan. Voor ons was er geen discussie. Maar je moet het wel afwachten. Want je zag wel dat het een aantal keer veranderde. Dat had zomaar kunnen gebeuren."

Wanneer de wedstrijd ingehaald wordt, wordt voorgelegd aan de KNVB. "Er worden allemaal procedures opgestart. Ik verwacht dat dat redelijk snel is. Dan zal er zo spoedig mogelijk een uitspraak worden gedaan. De wedstrijd wordt morgen of volgende week gespeeld. Maar het moet in ieder geval op korte termijn gespeeld worden."

Bekijk hierboven heel het gesprek met Kevin Blom.