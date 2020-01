'Ook loden leidingen in Rotterdamse corporatiewoningen'

Bij 160 tot 200 woningen van de Rotterdamse woningcorporatie Woonstad is de kans op loden drinkwaterleidingen zeker aanwezig. Dat blijkt uit een inventarisatie van NRC Handelsblad.

Het gaat om 'plukjes woningen' verspreid over de stad, zegt woordvoerder Eric Smulders. "Ze staan heel hoog op een lijst om aangepakt te worden.” Woonstad heeft ongeveer 46 duizend woningen.

In Amsterdam krijgen bewoners van woningen met loden leidingen het advies flessenwater te drinken in verband met mogelijke schadelijke gevolgen voor vooral kinderen. Jonge kinderen kunnen een tot vijf punten lager IQ ontwikkelen als ze te veel lood binnenkrijgen.

De andere Rotterdamse corporaties hebben nog geen inventarisatie gemaakt van loden leidingen in hun woningbestand. Woonbron zegt alleen 'lichte twijfels' te hebben over 'enkele complexen' in de stad en de regio.