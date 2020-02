Club Blu weer dicht; dit keer drie maanden

Burgemeester Aboutaleb heeft de Rotterdamse uitgaansgelegenheid Club Blu voor drie maanden gesloten. De burgemeester heeft hiertoe besloten na twee incidenten in het weekeinde van 1 en 2 februari. De club in Prins Alexander was al dicht na die gebeurtenissen.

Het eerste voorval betrof de mishandeling van een bezoeker. De man sloeg op 1 februari een bewaker. Daarna werd hij door twee bewakers de zaak uitgeslagen. Ook kreeg hij voor de entree van Club Blu nog meer klappen.

Het tweede incident gaat om het trekken van een vuurwapen op zondag 2 februari. Dat gebeurde voor de deur van Club Blu. De man met het pistool is weggerend en niet meer achterhaald. Volgens de politie gaat het hoogstwaarschijnlijk om een echt vuurwapen.

Eigenaar Ibrahim Yüce: "Dat gedrag van de beveiligers kan niet. Ik wil ook niet meer dat die mensen bij mijn bedrijf worden ingezet. We hebben ook contact opgenomen met de man die is gewond geraakt. We hebben hem ook een schadevergoeding betaald."

Nepwapen

Bij het tweede voorval gaat het volgens Yüce om een nepwapen. "En het is ook buiten gebeurd. Daar kan ik of mijn personeel toch iets aan doen. Ik ben niet verantwoordelijk voor wat mensen op de openbare weg doen."

De eigenaar van Club Blu kan zich niet vinden in het besluit van de burgemeester. "We hebben alle medewerking verleend. We hebben alle beelden gegeven."

Volgens Yüce is het een strijd geworden tussen de gemeente Rotterdam en hem. Een paar jaar geleden, in december 2017, werd Club Blu ook voor meerdere maanden gesloten. Dat gebeurde nadat onbekenden de zaak onder vuur namen en er een handgranaat legden.

Compensatie

De eigenaar: "Maar al die rechtszaken heb ik gewonnen. Ik heb zelfs al een geldbedrag van de gemeente ter compensatie voor die sluiting gekregen. De gemeente wilde daarnaast het huurcontract opzeggen. Ook die zaak heb ik gewonnen. En ook nu stappen we weer naar de rechter."

Club Blu mag, zoals het er nu uitziet, op 3 mei weer open.