'Wereldprimeur voor Erasmus MC: antilichaam tegen corona'

Wetenschappers van het Erasmus MC en Universiteit Utrecht hebben een antilichaam tegen het coronavirus (COVID-19) gevonden. Volgens het universiteitsblad Erasmus Magazine (EM) is het een wereldprimeur. Het antilichaam zorgt ervoor dat het coronavirus niet meer kan infecteren.

Tien wetenschappers werkten aan de wetenschappelijke publicatie , die sinds donderdagavond online staat. Vakgenoten beoordelen dit eerst, voordat een toonaangevend vaktijdschrift het eventueel publiceert. Het antilichaam is nog niet getest op mensen.

De vondst is niet van de laatste dagen, meldt Erasmus Magazine . Frank Grosveld, hoogleraar celbiologie, startte vijftien jaar geleden een project om te kijken hoe menselijke antilichamen gemaakt konden worden in muizen. Dit lukte en leidde uiteindelijk tot de ontwikkeling van een antilichaam dat reageerde met SARS1.

"Toen de huidige crisis - SARS2 - uitbrak, hebben we meteen getest of de antilichamen die met SARS1 reageerden, ook reageren op SARS2 en vonden we het nu gepubliceerde antilichaam", zegt Grosveld.

Farmaceut

Naar verwachting kan het antilichaam worden gebruikt bij de ontwikkeling van een medicijn tegen corona. De wetenschappers zijn nu op zoek naar een farmaceut die dit op grote schaal kan produceren. Daar gaat wel een uitgebreide ontwikkelings- en testfase aan vooraf.

De wetenschappers willen het antilichaam niet alleen als medicijn ontwikkelen, maar ook gebruiken om een zelftest op te zetten. "Eentje die iedereen gewoon thuis kan doen, zodat ze makkelijk weten of ze een infectie hebben of niet."

Volgens Grosveld blijft de echte oplossing tegen het coronavirus een vaccin. Maar dat ontwikkelen duurt volgens hem al gauw twee jaar. "Het medicijn van ons is er, als het allemaal werkt, eerder. Alleen is dat dan weer duurder om te produceren."

Lees meer

Volg alles over het coronavirus in ons speciale dossier: