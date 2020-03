Beloning van tienduizend euro na diefstal motoren

De eigenaar van drie motoren heeft een beloning van tienduizend euro uitgeloofd voor informatie die leidt tot het terugvinden. De klassiekers van het merk Zündapp werden in de nacht van donderdag op vrijdag gestolen uit een loods in Oud-Beijerland.

"Het zijn mensen die geweten hebben waar de motoren stonden", zegt eigenaar Leonard Batenburg, projectontwikkelaar in de Hoeksche Waard. "Ze hebben bewust deze exemplaren gekozen. Daarna zijn ze in een bus geladen en vervoerd."

De motoren zijn per stuk tien- tot vijftienduizend euro waard, denkt Batenburg. "Maar het gaat mij niet om het geld. Het is een stuk emotionele waarde. Die oranje, die heb ik op mijn zestiende verjaardag van mijn ouders gekregen."

De brommers en lichte motoren van Zündapp werden tot 1985 in Nürnberg gemaakt. Daarna werd het bedrijf verkocht en verhuisde de productie naar China. In de jaren zestig en zeventig had je of een Zündapp of een Kreidler. Anderen zweerden bij een Puch. "In Nederland zijn er nog twee- tot drieduizend liefhebbers. Het is een klein wereldje", weet Batenburg.

Reacties

Sinds hij de diefstal het afgelopen weekeinde bekend maakte, heeft hij veel reacties gehad. De mensen leven echt met hem mee. "En komen met serieuze tips", zegt Leonard Batenburg. "Een wielrenner heeft bij Rotterdam-Overschie drie mannen op de motoren richting Delft zien rijden. De ene was een beetje een bol type, de anderen wat slanker. Eén van de motoren rookte. Dat klopt, want ze stonden al even binnen."

De Hoeksche Waarder staat in nauw contact met de politie. Ook zijn er al filmbeelden geleverd. "En vermoedelijk komt er nog meer beeldmateriaal. Dus ik blijf hopen dat ik mijn motoren terugzie."