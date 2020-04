Ruim vijftig coronadoden in Rotterdamse verpleeghuizen

Oranjehoeck in Bergschenhoek. Foto: Google Streetview

In Rotterdamse verpleeghuizen zijn de afgelopen weken zeker 55 bewoners overleden aan het coronavirus. Dat meldt Conforte, de koepel van de verpleeghuizen in Rotterdam. In één op de vier verpleeghuizen is sprake van een coronabesmetting.

De tehuizen van Aafje, Laurens, Lelie Zorggroep, Middin, Sonneburgh, De Zellingen en Humanitas behoren tot Conforte. Samen hebben zij 5750 bewoners.

De cliënten verblijven in 117 locaties. In 36 tehuizen wonen zieke mensen, waarvan 28 locaties ook daadwerkelijk positief geteste bewoners hebben.

Van hen zijn 43 overleden die als besmet zijn getest. Bij nog 12 gevallen bestond een vermoeden.

RIVM

Woensdagmorgen meldde het RIVM dat veertig procent van de verpleeghuizen is getroffen. Dat zijn cijfers van een week geleden.

Inmiddels blijkt het aantal gevallen, ook in de Rotterdamse regio, snel toe te nemen. Maandag werd bekend dat tehuis Oranjehoeck in Bergschenhoek (van Laurens) ernstig is getroffen.



In de hele regio Rijnmond was eerder onrust ontstaan rondom verpleeghuis Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk. Daar zijn inmiddels veertien bewoners overleden.

'Helft dementerende ouderen op één afdeling overleden'

In het Rotterdamse verpleeghuis De Leeuwenhoek aan de West-Kruiskade is bijna de helft van de bewoners van een afdeling voor dementerende ouderen in de afgelopen drie weken overleden, meldt NRC donderdag.

Volgens de krant gaat het om zeker vijftien mensen en komen er dagelijks nieuwe sterfgevallen bij. Ook op twee andere afdelingen zouden mensen zijn overleden. Ook een deel van het personeel is positief getest op het coronavirus