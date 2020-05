De Wolf verrast over vertrek Bakatti: 'Iedereen binnen Feyenoord vindt het jammer'

De oud-verdediger was verrast toen hij van zijn collega hoorde dat hij zou verkassen naar FC Cincinnati uit de Verenigde Staten. "Ja eigenlijk wel. De staf was compleet en paste perfect in elkaar. Hij had mij 's-ochtends al gebeld dat er wat speelde. Het is snel gegaan en hij heeft zijn keuze gemaakt."

De Wolf en Bakatti hadden een goede band. "Ik kon heel goed met hem opschieten. Zowel als persoon als trainer. Een talentvolle trainer die dicht bij de groep stond. Hij kende de spelers ook al langer dan de rest van de staf. Ik snap wel waarom Jaap Stam hem haalt."

De Rotterdammers trainen momenteel met groepjes van vijf op het trainingscomplex 1908. "Ik moet heel eerlijk zeggen dat het echt ongelooflijk is hoe fit en gedreven de jongens zijn. De eerste weken hebben ze natuurlijk thuis moeten trainen. Nu trainen we in kleine groepjes van vijf. Dat doen we drie keer in de week en dat gaat prima. Ondanks dat het toch een apart gevoel blijft."

