'Fijn dat het straks weer kan, maar hoe leuk wordt het voor supporters in De Kuip?'

Het betaald voetbal mag waarschijnlijk vanaf 1 september weer wedstrijden spelen mét publiek in het stadion. Woensdagavond wordt duidelijk of het kabinet de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) daarover overneemt. Maar september is nog ver weg, en voetbalsupporters zijn bang dat maatregelen nu al vastleggen een bezoekje aan het stadion straks weinig plezier oplevert.

"We willen graag zo snel mogelijk naar het stadion. We missen het, de club heeft de inkomsten nodig, er is alles aan gelegen om zo snel mogelijk weer met publiek te spelen", zegt Remco Ravenhorst van de supportersvereniging van Feyenoord.

Niet zingen

De regels in het stadion zijn waarschijnlijk: niet zingen, geen spreekkoren, een derde bezetting in het stadion en natuurlijk de anderhalvemeterregel. "Dat zijn interessante beperkingen, die anderhalve meter wordt een ingewikkelde puzzel", zegt Ravenhorst.

Ravenhorst is blij dat de gesprekken eindelijk op gang komen. Hij wil zo snel mogelijk op een verantwoorde manier terug naar het stadion. Maar om nu al allle regels vast te leggen voor september...

Lat hoog

"We mogen best wat ambitie tonen", vindt Ravenhorst. "We weten niet hoe het zich gaat ontwikkelen, er kan van alles veranderen. We hebben nog een hoop tijd om ergens naar toe te werken. We moeten de lat hoog leggen voor september." Hij zou in de Kuip toe willen naar 30 duizend seizoenskaarten en proberen al die mensen binnen te krijgen, zonder losse kaartverkoop.

De regels die nu lijken te gaan gelden voor september, roepen veel vragen op. "Mogen al die supporters wel tegelijk naar het stadion? Mogen ze tegelijk weg? Of blijven zitten? Waar vind je de balans dat het voor de supporter leuk blijft om naar het stadion te komen?"