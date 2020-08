'Slechts een enkeling houdt zich in Rotterdam aan de mondkapjesplicht'

'Slechts een enkeling houdt zich in Rotterdam aan de mondkapjesverplichting'

Rotterdam lijkt nog niet gewend aan de nieuwe verplichting om in bepaalde delen van de stad een mondkapje te dragen. Slechts een enkeling draagt een mondkapje, concludeerde verslaggever Maikel Coomans van Radio Rijnmond woensdagmorgen.

"Ik zie nu een groep van twintig fietsers aankomen", zei verslaggever Coomans woensdagmorgen op de Coolsingel. "En één fietser draagt een mondkapje. Tsja."

"Ja, ik ga er meteen een halen vandaag", is de uitleg van een fietser zonder mondkapje. "Ik ga me er wel aan houden. Het zijn nu eenmaal de regels."

"Moet je hier al een mondkapje opdoen?", laat een ander weten. "Ik heb 'm wel hoor!" Vervolgens deed hij het kapje op en reed hij door.



De enkeling die het mondkapje wel op heeft noemt het een 'maatschappelijk verantwoordelijkheid'. "We doen het voor de ouderen", zegt een van hen.

Een vrouw op de fiets stelt vast dat de verslaggever van Rijnmond in overtreding is door geen mondkapje te dragen. Vervolgens ontstaat er een discussie over waar de zone nu precies begint.

Afrikaanderplein

Ook op de markt is een mondkapje vanaf woensdag verplicht. Dat geldt dus ook voor de markt op het Afrikaanderplein.

"We roepen met een geluidsinstallatie om dat het verplicht is", legt Jay Esajas, marktmeester van het Afrikaanderplein, uit.

Volgens Esajas is het onontkoombaar dat hij discussies gaat krijgen over de nut en noodzaak van het mondkapje. "Maar daar verwacht ik geen problemen mee."

Voor de opening van de markt lopen meerdere marktkooplieden nog zonder mondkapje rond. Wel zijn er hier en daar alternatieven zichtbaar, zoals een lasscherm.

"Vandaag gaat het nog om waarschuwen", gaat Esajas verder. "Voor de marktkooplieden hebben we dan ook een mondkapje bij ons. Maar mensen die weigeren een mondkapje te dragen, die verzoeken we om het marktterrein te verlaten."