Podcast: 'Niet slim om over lage clausule Berghuis te beginnen'

Met een 2-0 overwinning bij PEC Zwolle kende Feyenoord een prima begin van het seizoen. En had er voor Sparta niet meer in gezeten tegen Ajax? We praten er over in de FC Rijnmond podcast.

Sinclair Bischop, Jan Jaap Pruysen en Frank Stout zijn eensgezind over de competitiestart van Feyenoord. Pruysen kiest Mark Diemers als Rijnmonder van de Week, Bischop gaat voor Steven Berghuis. "Maar het was niet slim van Dick Advocaat om na afloop te beginnen over de lage vertrekclausule van Berghuis te beginnen. Andere topclubs krijgen dit ook te horen."

Verder gaat het in de podcast over de aanstaande transfer van Uros Spajic. Ben je een versterking als je bij Krasnodar niet bij de eerste acht buitenlanders behoort? Is Geertruida een blijvertje in de basis? En er is discussie over de rode kaart van Nico Tagliafico tegen Sparta.

