Feyenoord ontsteld over nieuwe maatregelen: 'Er is nog steeds geen bewijs dat het virus zich in stadions verspreidt'

"Als dit juist is, is dit een enorme klap voor alle clubs", reageert een woordvoerder van Feyenoord op het nieuws dat er de komende tijd geen publiek meer aanwezig mag zijn bij voetbalwedstrijden. "Wij zijn zeer benieuwd naar de toelichting, want is geen publiek bij voetbalwedstrijden dan een belangrijk deel van de oplossing?"

Toeschouwers zijn de komende drie weken vanwege het coronavirus niet meer welkom bij sportwedstrijden. Dat melden ingewijde bronnen aan de NOS. De coronabesmettingen nemen de laatste weken in rap tempo toe. Om de besmettingen de kop in te drukken, lijkt het kabinet te besluiten om geen supporters meer in stadions en sportaccommodaties toe te laten.

"Het Nederlandse betaald voetbal is één van bedrijfstakken die er echt alles, maar dan ook werkelijk alles aan heeft gedaan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en dat terwijl er nog steeds geen bewijs is dat het virus zich in de open lucht in stadions verspreidt", vervolgt de Feyenoord-woordvoerder.

"Het is zuur voor alle clubs, dus ook voor Feyenoord, zeker na afgelopen weekend waarin we samen met de supporters er alles aan hebben gedaan om veilig van voetbal te kunnen genieten."

Onderzoek Van Eijck

De clubarts van Feyenoord, Casper van Eijck, was juist bezig met onderzoek om de Kuip in deze coronatijd voller te krijgen. Naar alle seizoenskaarthouders van de Rotterdammers zou een app worden gestuurd, waar zij hun gegevens konden achterlaten.

"Ze moeten dan invullen dat ze geen symptomen hebben of klachten hebben die erop kunnen wijzen dat ze mogelijk besmettelijk zijn. Daarmee beogen we uiteindelijk dat mensen die besmettelijk zijn niet meer naar het stadion gaan", vertelde Van Eijck daar zondag al over tegen Rijnmond.