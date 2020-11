Mario Kadiks over nieuw uitstel marathon van Rotterdam: 'De 40ste editie moet een bepaalde grandeur krijgen'

De organisatie van de NN Marathon Rotterdam heeft besloten om de marathon van 2021 te verschuiven. Traditioneel is de marathon van Rotterdam in de lente, maar door de Covid-pandemie gaat dat ook in 2021 niet door. De NN Marathon Rotterdam staat nu in de agenda op 24 oktober 2021.

De veertigste editie van de marathon was dit jaar vanwege corona doorgeschoven naar 11 april 2021. Maar in overleg met de gemeente en hoofdsponsor Nationale-Nederlanden is nu al besloten om ook die datum te schrappen. "Wij willen de deelnemers geen valse hoop maar duidelijkheid geven", zegt organisator Mario Kadiks.

De marathonorganisatie verwacht dat het nog wel even gaat duren voordat het coronavirus onder controle is. "Bovendien willen we de veertigste editie in een bepaalde grandeur laten plaatsvinden. We willen dat feestje veilig organiseren en we denken dat april daarvoor te vroeg komt. De kansen dat dat in oktober wel gaat lukken, zijn vele malen groter."

Kippenvelmoment

Ook al is de datum nog ver weg, het wordt een geweldig feest denkt Kadiks. "Ik denk dat Lee Towers mooier klinkt dan hij ooit heeft geklonken. Omdat zoveel mensen daar naar uit hebben gekeken wordt dat een extra kippenvelmoment. We willen de mooiste marathon organiseren en je ziet dat mensen zich daarvoor aan het voorbereiden zijn. Ze boeken hotels of vliegreizen. Dan wil je nu snel duidelijkheid geven over die datum."

De 17.000 startbewijzen voor de jubileummarathon, oorspronkelijk dit jaar gepland op 5 april, blijven geldig voor 24 oktober 2021. "Ik zou zeggen goed bewaren, want het evenement is elk jaar uitverkocht", zegt Kadiks.

Behoorlijk geraakt

Het niet doorgaan van de marathon en de bruggenloop heeft wel financiële consequenties, verwacht de organisator. "De omzetdaling is tussen de 85 en 90 procent dus we worden behoorlijk geraakt. Maar we zijn een sterke organisatie dus onze toekomst is wel zeker. En we zijn bezig om te kijken naar dingen die wel mogelijk zijn."

"Omdat fysieke evenementen even niet kunnen, zijn we afgelopen maand gestart met een virtuele marathon van Rotterdam via onze app. Daar hebben zo'n 22 duizend mensen aan meegedaan. Daar krijgen wij zoveel energie van, om toch die deelnemers in beweging te zetten juist in deze coronatijd. Daar gaan we zeker mee door."