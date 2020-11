Podcast Rijnmond: 'Geen risico voor Feyenoord om Hahn voor een maand vast te leggen'

In deze nieuwe aflevering van Podcast Rijnmond spreekt Frank Stout met onze voetbalcommentatoren Sinclair Bischop en Dennis van Eersel over het Nederlands elftal en de keeperssituatie bij Feyenoord. De Rotterdammers zijn bezig om te kijken naar een oplossing voor de afwezigheid van Justin Bijlow, die dit kalenderjaar zeker niet meer in actie komt.

"Feyenoord neemt een groot risico als het dit belangrijke blok met alleen Nick Marsman en Ramon ten Hove in gaat. Er zou nu iets moeten gebeuren," zegt Sinclair Bischop. Doordat de transferwindow is gesloten, kan Feyenoord alleen een transfervrije doelman halen. "Ik begrijp vanuit mensen in zijn omgeving dat Warner Hahn nog wel kruipend naar De Kuip wil komen. Hij kent de club, heeft doorgetraind en is fit. En er valt vast een constructie te maken waarbij hij bijvoorbeeld voor één maand wordt vastgelegd."

Ben je het eens met Sinclair? Zou dit de ideale oplossing zijn voor Feyenoord, of moet de club de gok nemen en met de huidige keepers het jaar uitspelen?

