De Goeij over keeperstrainer Doesburg: 'Soms haat en nijd, maar je werd er beter van'

Ed de Goeij had in zijn tijd als profvoetballer vaak te maken met Pim Doesburg. Als keeperstrainer van Sparta, Feyenoord en het Nederlands Elftal buffelde Doesburg vaak De Goeij af. "In die tijd was het soms haat en nijd, maar altijd strijd. Je weet er beter van. Ik denk dat dit het belangrijkste is", blikt De Goeij terug.