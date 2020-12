Podcast Feyenoord over opvolging Advocaat: 'Fraser wordt het niet'

In een extra podcast over Feyenoord spreken Frank Stout, Ruud van Os en Dennis van Eersel over het nieuws dat Dick Advocaat na dit seizoen stopt als trainer van Feyenoord. En over zijn opvolging.

Is het een wijs besluit van Advocaat om te stoppen? En is de bekendmaking van dit nieuws op het juiste moment naar buiten gebracht? En wie moet Advocaat nu opvolgen? Tal van vragen die de mannen stellen en beantwoorden in deze extra podcast.

Duidelijk lijkt dat Henk Fraser niet in beeld is om de Hagenaar op te volgen, onder meer vanwege een meningsverschil uit het verleden met hoofd jeugdopleiding Stanley Brard. Wie wordt dan wel de nieuwe trainer in De Kuip?

Reageren op deze podcast? Mail ons op sport@rijnmond.nl