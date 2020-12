Nicolai Jørgensen na Wolfsberger AC-Feyenoord: 'Het is zo frustrerend'

Feyenoord is klaar in Europa. Het verloor donderdagavond met 1-0 van Wolfsberger AC en heeft daardoor geen kans meer op overwintering in de Europa League.

Spits Nicolai Jørgensen had het na afloop lastig. "Het is moeilijk om woorden te vinden op dit moment. Het is zo frustrerend. We hadden ons zo goed voorbereid, iedereen was er echt klaar voor. Dat kon je voelen.

Maar wat er uiteindelijk uitkwam op het veld, was heel slecht. Ik weet ook niet waarom. Het was chaotisch en we hebben bijna niks gecreëerd in heel de wedstrijd. Dan win je niet."

Persoonlijk gaat het ook niet erg goed met de spits. "Maar dat gaat hand in hand met de prestaties van de ploeg. We creëren weinig kansen, maar we geven alles wat we hebben om de sprints te trekken, om in het strafschopgebied te komen. Maar het komt gewoon niet. Je kan klagen wat je wil, maar je moet het gewoon beter doen de volgende keer. That's it."

