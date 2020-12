Oogarts De Faber: 'Ik verwacht dat het rustiger is met jaarwisseling'

Tijdens de vorige jaarwisseling werden er achttien spoedgevallen binnengebracht. Toen sprak De Faber over een 'horrornacht'. "Ik verwacht wel dat het rustiger wordt", zegt De Faber, "omdat het vuurwerk niet meer wordt gedoogd."

Een deel van het personeel zit dus thuis met de jaarwisseling, maar dat is niet altijd vrijwillig. "Net als andere ziekenhuizen hebben wij ook te maken met een hoog ziekteverzuim door corona", legt De Faber uit. "Normaal gaat het om twee tot drie procent, maar nu is het ook bij ons tot tien procent gestegen."

Het Oogziekenhuis hoeft nog geen personeel af te staan aan de coronazorg in andere ziekenhuizen. "Maar ook wij houden ons hart vast voor na de feestdagen. Als die piek in januari komt zou het wel eens kunnen zijn dat we personeel moeten afstaan aan andere ziekenhuizen."



Geen rustige nacht

Toch denkt De Faber niet dat hij en zijn collega's kunnen duimendraaien tijdens de nieuwjaarsnacht. "We horen nu ook nog al die knallen, 's avonds in de wijken. Ik kan de mensen maar twee adviezen geven: steek het vuurwerk niet af en als je ziet dat mensen het alsnog afsteken, blijf er dan niet bij staan. De helft van alle vuurwerkslachtoffers is omstander."

Als het aantal gewonden toch hoger uitvalt, dan staat er op de achtergrond wel een ploeg klaar die zou kunnen bijspringen. "Laten we hopen dat het niet nodig is. Het is ook belangrijk dat mensen in de zorg ook hun rust krijgen. Maar als er nood aan de man is, dan kunnen we mensen optrommelen."

Carbid

Dat veel mensen nu overstappen op het alternatief van carbidschieten, dat in delen van Zuid-Holland Zuid is toegestaan, zal waarschijnlijk geen grote nieuwe bron van oogletsel zijn, denkt De Faber. "De afgelopen jaren was zes procent van alle vuurwerkslachtoffers in het Oogziekenhuis gewond geraakt bij het afschieten van carbid."

"Wat er aan carbid gevaarlijk is, is als de projectielen uit elkaar klappen", gaat De Faber verder. "Dan krijg je metaalsplinters die in het rond vliegen. Toch ben ik van mening dat carbid, net als vuurwerk, alleen door professionals afgestoken moet worden."