Wouter Burger in Sparta-shirt in actie tegen zijn 'broodheer' Feyenoord. Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

Wouter Burger over Sparta-Feyenoord: 'We hebben niet veel gecreëerd'

Voor Wouter Burger was het zondag een speciale wedstrijd. De huurling van Feyenoord speelde namens Sparta de Rotterdamse derby. "De jongens kwamen naar me toe dat ze me misten. Ik heb een goede band met een aantal jongens in de selectie, maar dat staat los van hoe graag ik vandaag had willen winnen", zegt Burger na afloop.

De middenvelder zit nog wel in de groepsapp van de Rotterdammers. "Toevallig wel, maar daar gebeurt niet heel veel. Alleen maar of iedereen weer negatief is getest. Ik denk dat ze me er nu uitgooien", zegt hij lachend.

Weinig op af te dingen

Op de overwinning van Feyenoord was volgens de middenvelder niet veel af te dingen. "Ik denk dat we niet veel gecreëerd hebben. Feyenoord komt in de eerste helft voor uit een standaardsituatie. Dat gebeurt ons te vaak dit seizoen. Het was een vervelend moment, omdat er daarvoor niet heel veel aan de hand was. Ze creëren ook maximaal één kans, met die bal op de paal. In de tweede helft waren zij wel de betere ploeg. Doordat wij offensiever gingen spelen, creëren we nog wel wat, maar niet echt grote kansen. En zij wel."

Sparta kreeg moeilijk 'druk op de bal'. "Ze wisselden veel van kant, waardoor we veel moesten lopen. We hadden daar niet echt een antwoord op. Zonder dat er heel veel aan de hand was."

Geen ontzag

Sparta had volgens Burger geen ontzag voor Feyenoord. "Dat hebben we van te voren juist benadrukt, dat we dat niet moesten hebben. Het is gewoon instelling, hoe je aan de wedstrijd begint. Je hebt afspraken gemaakt: hoe kom je die na? Dat had beter gemoeten, zeker ook bij de 0-1."