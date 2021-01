Jens Toornstra over Feyenoord: 'In eerste half uur te angstig om vroeg te storen'

Feyenoord verloor zondag met 1-0 van Ajax. In Amsterdam konden de Rotterdammers geen doelpunten tegenover de openingstreffer van Ryan Gravenberch zetten. Feyenoord-middenvelder Jens Toornstra: "We hebben er een wedstrijd van gemaakt, buiten het eerste half uur om", zegt hij tegenover Rijnmond.

"We lieten ons in het eerste half uur te veel terug drukken. Daarna zetten we iets meer druk vooruit en krijgen we iets meer controle.

Uiteindelijk hadden we uit de kansen en mogelijkheden die we kregen, er minimaal één kunnen scoren", gaat Toornstra verder.

De middenvelder vond Feyenoord te afwachtend in het eerste half uur. "We waren te angstig om vroeg te gaan storen. Je zag dat Ajax de controle kreeg en een goal kon maken. Daarna gooien we de schroom van ons af en komen we zelf beter aan het voetballen."