Grootschalig testen in Rotterdam-Charlois start dinsdag

Een deel van die locaties zijn mobiele testbussen. Vier medewerkers nemen daar de testen af.

De inwoners van Charlois zijn de afgelopen dagen opgeroepen om zich te laten testen. Dat kan zowel met als zonder klachten. Een afspraak maken voor een test is alleen nodig als zij zich willen laten testen bij Ahoy; bij de andere locaties kunnen ze zo terecht.

Bergschenhoek

Het was in eerste instantie al de bedoeling dat het eerste grote bevolkingsonderzoek naar het coronavirus in Charlois zou worden gedaan, maar toen glipte plotseling de uitbraak van de Britse variant in Bergschenhoek er tussendoor.

In de wijk is geen sprake van een grote uitbraak, zoals in Lansingerland wel het geval is. Doel van het grootschalig onderzoek is uiteraard om meer inzicht te krijgen in de weg van het coronavirus. Ook moet blijken wat de testbereidheid van de bewoners is.

Voor Charlois is gekozen mede vanwege de sporen die worden gevonden in het rioolwater. Uit metingen blijkt volgens een woordvoerder een hogere infectiedruk. Ook heeft de wijk een gemêleerde bevolking.