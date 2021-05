Geen politiestaking, klassieker Feyenoord-Ajax gaat door

De bonden hebben een aanbod geaccepteerd om op korte termijn te onderhandelen met het kabinet over een nieuwe cao. Minister Grapperhaus is daartoe zondag al bereid, via de telefoon. Maandag vindt er dan verder overleg plaats.

De gemeente Rotterdam wilde zondag met een kort geding voorkomen dat er geen politie op de been zou zijn tijdens de voetbalwedstrijd in Rotterdam. Als de bonden de staking hadden doorgezet, was het duel mogelijk niet doorgegaan.

De gemeente, de politie en de vakbonden hadden zondag tot vlak voor het kort geding onderhandeld. Die besprekingen waren op niets uitgelopen. Daarna werd via Skype de rechtszaak gevoerd. De gemeente Rotterdam kwalificeerde de staking daarin als "ontijdig en onevenredig".

Rond 11:45 werd de zitting geschorst. De bonden wilden overleggen over het voorstel van Grapperhaus. Daarna zegden ze toe zondagmiddag niet te staken. Het duel tussen Feyenoord en Ajax begint om 14:30 uur en vindt vanwege de coronamaatregelen plaats zonder publiek.

Directe aanleiding voor de staking waren ongeregeldheden in Rotterdam en Barneveld, waarbij agenten werden bekogeld met stenen, flessen en vuurwerk. In Rotterdam raakten aanhangers van Feyenoord zaterdag slaags met de politie. In Barneveld liep een onaangekondigde demonstratie tegen de coronamaatregelen uit de hand.

De politiebonden zijn al langer ontevreden. Ze zijn kwaad dat er nog altijd geen nieuwe cao is afgesloten en dat agenten niet met voorrang worden gevaccineerd tegen het coronavirus.

Jan Struijs van de Nederlandse Politie Bond is blij dat er weer gepraat gaat worden met de minister. "Agenten zijn erg getergd. Ik ben blij dat we om de tafel gaan om te komen tot een oplossing. We hebben wel een verwachting bij deze gesprekken. We beslechten het niet op een zondagmiddag, maar er is een begin."