Samenvatting: Feyenoord wint van FC Zürich door vroege goal Sinisterra

Feyenoord heeft woensdagavond in Oostenrijk met 1-0 gewonnen van FC Zürich. Luis Sinisterra maakte na twee minuten met een mooie lob het enige doelpunt van de wedstrijd.

Bij Feyenoord maakte de Israëlische doelman Ofir Marciano zijn officieuze debuut. Ook had Slot een basisplaats ingeruimd voor Francesco Antonucci. Guus Til was wel aanwezig bij de oefenwedstrijd tegen Zürich, maar speelde niet vanwege privé-omstandigheden.

Na een fraaie pass van Orkun Kökcü opende Luis Sinisterra na twee minuten de score. Vlak hierna gaf Kökcü wederom een goede lange pass, maar Bryan Linssen wist Nouafal Bannis net niet te bereiken. Veel meer echte kansen creëerde Feyenoord niet voor rust.

Marcos Senesi kreeg de bal halverwege de eerste helft ongelukkig op zijn arm in het zestienmetergebied, maar Marciano wist de inzet van Antonio Marchesano goed te keren.

Nieuw elftal

In de rust was de Israëlische doelman de enige speler die namens Feyenoord op het veld bleef. Arne Slot stelde tien nieuwe spelers op.

De veelal jonge reserves gaven weliswaar weinig kansen weg, maar waren ook zelden gevaarlijk. Totdat Ramon Hendriks werd neergehaald op de rand van het strafschopgebied. Robert Bozenik nam de penalty, maar de Slowaak schoot hem zeer matig in waardoor het 1-0 bleef. Dit was ook de eindstand tegen de Zwitserse nummer vijf van de competitie, die zich net als Feyenoord via de play-offs plaatste voor de voorronde van de Conference League.