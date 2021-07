Slot zoekt ervaring bij eventuele versterkingen: 'Vergeleken met andere clubs hebben we een smalle groep op dat gebied'

Op de vierde dag van het trainingskamp van Feyenoord in Oostenrijk neemt de oefenmeester uitgebreid de tijd voor de camera van Rijnmond. De avond ervoor is het Zwitserse FC Zürich met 1-0 verslagen door een vroege goal van Luis Sinisterra. Met Feyenoord-volger Dennis van Eersel gaat hij dieper in op de speelwijze. Na drie oefenduels is de hand van de trainer al duidelijk te zien in het spel "Bij AZ en Cambuur was mijn visie al te zien. We willen snel de bal hebben en met energiek spel tot kansen komen. Ik zie mijn teams graag hoog en agressief spelen en dat het leuk is om naar te kijken."

Natuurlijk schuilt er gevaar in een tactiek waarin verdedigers met veel ruimte in de rug spelen. Dick Advocaat koos er het afgelopen anderhalve seizoen ook voor om compacter te spelen. Slot trekt zich niet aan van de eventuele risico's. "Er bestaat geen tactiek waarbij je geen kansen weggeeft. Anders zou iedereen zo spelen. Natuurlijk gaan analisten straks gelijk krijgen als we tegendoelpunten krijgen. Maar dan kan ik laten zien dat dat vorig jaar ook gebeurde. Het is mijn overtuiging dat dit bij het spelersmateriaal van Feyenoord past. Daarom was het voor mij ook interessant om voor deze club te kiezen."

Weinig rouleren

Al vroeg in het seizoen speelt Feyenoord serieuze wedstrijden, zeker als het verder komt in de Conference League. Daaromheen blijft het team veel oefenwedstrijden spelen en Slot is niet van plan daar veel in te rouleren. "Sterker nog: dat doen we juist niet. We willen de spelers voorbereiden op drie duels in acht dagen omdat we door willen in Europa. Voor de groepsfase moeten we drie rondes spelen en dan krijgen we nog zes wedstrijden. Veel jongens zullen dus op donderdag en zondag regelmatig spelen."

Dat betekent dat de trainer al snel voor een vaste kern kiest. "Dat was de afgelopen duels al te zien. Je moet snel goed zijn, dus is het niet logisch om de eerste weken fifty-fifty te spelen. Er moeten snel automatismen in het spel komen."

De wedstrijd Feyenoord - FC Zürich gemist? Kijk hier naar een samenvatting. De tekst gaat verder onder de video.

Volgens Slot verloopt het trainingskamp in Oostenrijk goed en is de blessure van Leroy Fer het enige smetje. De ervaren Feyenoorder haakte met een blessure af voor het duel met de Zwitsers, maar Slot verwacht dat de kwetsuur niet ernstig zal zijn. Fer werd voorlopig als centrale verdediger ingezet, want vooral defensief is de selectie wat krap volgens de trainer. "Daar kijk je vooral naar als je het over versterkingen hebt. Het valt me op dat we een smalle groep hebben als je kijkt naar spelers die ervaring in de eredivisie of een andere competitie hebben. Vooral in vergelijking met de ploegen om ons heen. Centraal achterin heb je alleen Marcos Senesi, die meer dan tien wedstrijden op het hoogste niveau heeft gespeeld."

De groep van Slot bestaat dan voor een groot deel ook uit jeugdspelers. "Zij maken een goede indruk. Dat kun je al afleiden aan het feit waarom ik ze meeneem. Ze zitten er echt niet alleen als opvulling bij."

In de zoektocht naar een centrale verdediger zou snelheid mooi meegenomen zijn, omdat Feyenoord 'hoog' speelt. Maar volgens Slot is dat geen noodzaak. "Het zal extra fijn zijn en dat is logisch als je met ruimte in de rug speelt. Maar bij Cambuur en AZ had ik ook geen extreem snelle verdedigers. Het hangt er ook vanaf hoeveel je moet verdedigen als je druk aan de voorkant zet."

Bekijk hier het hele interview met Arne Slot.