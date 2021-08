Excelsior-huurling Azarkan: 'Ik zie mezelf zeker in Feyenoord 1 spelen'

Marouan Azarkan had meerdere aanbiedingen op zak. Vorige week kwam er via de website van Feyenoord al naar buiten dat hij zou worden uitgeleend aan Excelsior, maar dat bericht werd weer ingetrokken en ontkent door Excelsior. "Toen het vorige week op internet stond wist ik er zelf nog niks van. Uiteindelijk kwamen ook NAC en Roda, maar ik heb voor Excelsior gekozen'', zegt Azarkan op zijn eerste werkdag in Kralingen. Bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie moet hij zich richten op een plek links of rechts voorin.

Bij Feyenoord was er geen uitzicht op veel speelminuten. Mede door een blessure heeft hij zich te weinig kunnen laten zien aan de nieuwe coach Arne Slot. Van technisch directeur Frank Arnesen heeft hij meegekregen dat hij meer inhoud moet krijgen. ''Ik wil hier iedere week spelen en dan met een grotere rugzak terugkeren bij Feyenoord."

Azarkan heeft al meerdere jaren bij Feyenoord in de voorbereiding de kans gekregen om een plaats in de selectie af te dwingen. De 19-jarige aanvaller kreeg onder Jaap Stam, Dick Advocaat en nu ook onder Arne Slot in de voorbereiding een kans, maar kreeg iedere keer hij daarna te horen dat er geen plek was. "In de voorbereiding heb ik het meestal wel goed gedaan, maar daarna kom ik op de bank terecht en daardoor speel je weinig. En na een paar maanden word ik dan in de winter verhuurd, zoals ook vorig jaar aan NAC. Dit jaar wil ik opnieuw beginnen en gelijk vanaf het begin van het seizoen veel wedstrijden spelen", aldus Azarkan tegenover Rijnmond.

Azarkan was altijd een groot talent bij Feyenoord net als zijn generatiegenoten Ramon Hendriks, Wouter Burger en Achraf El Bouchtaoui. Geen van deze spelers is bij Feyenoord definitief doorgebroken. Volgens Azarkan heeft dat er mede mee te maken dat Feyenoord in tegenstelling tot Ajax, AZ en PSV geen eigen elftal heeft in de Keuken Kampioen Divisie. "Als je kijkt naar die ploegen is het voor de spelers makkelijker om zich te ontwikkelen dan dat je altijd maar een half jaartje wordt verhuurd. Meestal is het dan te laat. Als ik twee jaar geleden al in de Keuken Kampioen Divisie had gespeeld had ik hier nu niet gestaan''.