Extra Podcast Rijnmond: Over schoonmaakbedrijf Feyenoord en grote verliezer Sparta op Deadline Day

Ruud van Os en Sinclair Bischop zijn het oneens over de huur van Dessers. "Deze jongen heeft bewezen doelpunten te kunnen maken, kent de eredivisie en zijn werklust en afjagen passen goed bij de manier van spelen hoe Slot graag wil", meent Bischop. Van Os heeft z'n bedenkingen. "Het is echt een vriendelijke jongen, die ook direct een leuk filmpje maakte. Maar ik heb er een Pratto-gevoel bij. Dit oogt als hetzelfde soort paniekaankoop als halverwege vorig seizoen."

Beide mannen hebben goede woorden voor de manier waarop Frank Arnesen te werk is gegaan tijdens afgelopen transferperiode. Toch zijn er bedenkingen over de uitgaande transfer van Haps. "Met Haps achter Malacia toon je aan dat je daadwerkelijk beleid voert. Hendriks zou eigenlijk de back-up van de back-up moeten zijn. Als Malacia geblesseerd raakt, heb je echt een groot probleem", zegt Van Os. "Dan kan je eventueel ook Geertruida daar laten spelen. Zo is hij als jeugdspeler ook al eens bij de selectie gehad", denkt de immer pragmatische Bischop.

Sparta grote verliezer

Sparta is de grote verliezer van de transfermarkt. Daarover is iedereen het eens. "Van Stee zegt geen paniekaankopen te willen doen, maar haalt om 23:50 uur wel een derde rechtsback uit Griekenland", doelt Van Os op het aantrekken van Marousas. "Dat Wouter Burger niet komt, is logisch. In Basel kan hij vier keer zoveel verdienen. De excuses van Van Stee richting de supporters zijn netjes, maar Sparta komt wel echt in de problemen. Bovendien hoor ik dat Sparta geen drie miljoen heeft ontvangen voor Harroui, maar ongeveer de helft."

