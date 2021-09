Israëlische journalist over Maccabi Haifa: 'In Israël kan Maccabi van iedereen winnen, ook van Feyenoord'

"Laat ik duidelijk zijn, Feyenoord is wel de favoriet," zegt Eshet. "En de sfeer zal net iets minder fanatiek zijn dan gebruikelijk bij thuisduels van Maccabi Haifa. De wedstrijd begint om half 6, Israelische tijd, dus mensen werken dan nog steeds. Ik verwacht 15.000 tot 20.000 mensen in het stadion, waar er 30.000 in kunnen."

Journalist Arbel Eshet over Maccabi Haifa, de tegenstander van Feyenoord

Het kan Feyenoord helpen, want normaal gesproken kan het spoken bij een uitverkocht huis in het Sammy Ofer Stadium in Haifa. Zoals bij de kampioenswedstrijd in mei, rondom de eerste landstitel in 10 jaar voor de club. "Die kampioenswedstrijd was de eerste met publiek erbij, de sfeer was daardoor ongekend, met een enorme ontlading. In de stad Haifa wonen Joden en Arabieren samen en dat zie je ook terug in het stadion van Maccabi Haifa, waar iedereen door elkaar ziet. Een positieve sfeer, heel fanatiek in de positieve zin. Achter de goal zitten de Ultra's, de Green Monkeys noemen ze zich. Die zingen de hele tijd en zwaaien met vlaggen, alles erop en eraan. Het geeft een Turks gevoel qua warmte."

Eshet komt als journalist al jaren terug in Israël, waar hij werkt voor de nationale media. Maar hij is ook vaak te vinden in Nederland, waar hij inmiddels al 17 jaar woonachtig is. De stad Haifa heeft wel overeenkomsten met Rotterdam, vindt hij. "Het is de derde stad van Israël, een beetje buiten de randstad van het land met veel bijzondere plekken. Helaas kunnen de supporters het niet met eigen ogen zien. De club heeft ook een mooi verhaal. Sinds de jaren '80 waren ze dertig jaar lang dé topclub van het land. Ook in Europa deden ze het soms goed, met bijvoorbeeld een overwinning op Manchester United in hun gloriejaren. Om een stap naar Europa te maken moest je als Israelische speler bij Maccabi Haifa spelen, want dat was hét podium. Tegenwoordig gaat het minder, veel miskopen in de laatste 10 jaar."

Vergeleken met enkele jaren geleden denkt Eshet dus dat Feyenoord een betere kans heeft tegen Maccabi Haifa. Het huidige team moet het hebben van het collectief en heeft slechts een paar duidelijke uitblinkers. "Tjarron Chery heeft zich ontwikkeld tot een ware publiekslieveling, jullie kennen hem nog wel (voormalig FC Groningen red.). Hij doet het hartstikke goed in de afgelopen twee jaar dat hij daar speelt. Voorin loopt ook de spits Omar Atzili, een technische speler. Hij maakt een briljante goal bij de laatste competitiewedstrijd tegen Bnei Sakhnin. Maccabi Haifa heeft altijd een offensief ingesteld team, al hebben ze met Bogdan Planic een goede verdedigingsleider en ook de doelman Josh Cohen doet het al langere tijd erg goed."

De wedstrijd tussen Maccabi Haifa en Feyenoord begint dinsdag om 16:30 uur en is live te volgen op Radio Rijnmond.