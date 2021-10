Volleybalclub Fusion Rotterdam geschokt door vroeg overlijden Elvira Groenhuijzen

Na een kort ziekbed is volleybalcoach Elvira Groenhuijzen dinsdag overleden. Liefst acht seizoenen was zij trainer van het eerste herenteam van Fusion Rotterdam. Groenhuijzen is slechts 57 jaar geworden.

Fusion omschrijft Groenhuijzen als een verenigingsmens en volleybaldier puur sang. Zij speelde in de eredivisie en in nationale (jeugd)teams. Ook is Groenhuijzen jarenlang trainer geweest van zowel de jeugd als senioren. Liefst acht jaar gaf ze leiding aan het eerste herenteam van Fusion, dat van 2011 tot 2014 in de eredivisie speelde.

In een fraai, persoonlijk bericht heeft Fusion donderdag het nieuws naar buiten gebracht.

Rijnmond sprak Groenhuijzen talloze keren. Bekijk hier een reportage, toen ze nog coach was van Fusion Rotterdam.