Feyenoord wil relschoppers die voorstanders Feyenoord City thuis bedreigden alsnog stadionverboden opleggen

Deelnemers aan de 'speurtocht' protesteerden tegen de komst van een nieuw stadion. Onder anderen bij de Rotterdamse architect Ard Buijsen verschenen mannen gekleed in zwarte hoodies voor de deur. Bij Buijsen werd op de deuren en ramen gebonsd en de architect kreeg allerlei scheldwoorden naar zijn hoofd geslingerd. Buijsen had de intimidaties zien aankomen, liet hij meteen weten. "Ik heb de afgelopen acht jaar al zes keer bij de politie gezeten vanwege bedreigingen."

Volgens de architect werden begin juni "heel veel" mensen binnen Feyenoord of Feyenoord City bedreigd en geïntimideerd. De politie controleerde de bewuste zaterdag 5 juni in totaal zo'n dertig mensen, die naast Buijsen ook verhaal waren gaan halen bij andere adressen in Rotterdam en Bergschenhoek. Directeur Mark Koevermans, de huisjurist en de mediamanager stonden op de lijst van de georganiseerde 'speurtocht'.

Brief

Tijdens de tocht werd niemand gearresteerd, ondanks dat de slachtoffers aangaven zich bedreigd en geïntimideerd te voelen. De KNVB deelde direct vijftien landelijke stadionverboden uit. Deze werden half oktober opgeheven, omdat de commissie stadionverboden van de KNVB oordeelde dat er 'onvoldoende bewijslast in het dossier was'.

Feyenoord heeft nu alle deelnemers aan de tocht in een brief gevraagd om tekst en uitleg. "De ontvangers hebben twee weken gekregen om schriftelijk hun aandeel in de tocht toe te lichten. Aan de hand van de antwoorden bepaalt de club welke deelnemer wel en welke deelnemer geen lokaal stadionverbod krijgt", schrijft de Rotterdamse club.