Podcast Feyenoord: 'Als je er zo voor staat, zou het laf zijn als je je niet spiegelt aan Ajax en PSV'

Wie voorafgaand aan het seizoen had voorspeld dat Feyenoord er zó voor zou staan, was waarschijnlijk voor gek verklaard. De Rotterdammers staan door de overwinning op AZ qua verliespunten zelfs bovenaan in de eredivisie. Ruud van Os en Sinclair Bischop zinspelen in onze podcast op een glansrijk seizoen voor Feyenoord.

"Met de zege op Union Berlin en AZ een droomweek voor Feyenoord", vindt Van Os. "Ieder jaar roepen ze dat ze kampioen willen worden en komt er niets van terecht. Nu hebben ze het voorafgaand aan het seizoen een keer niet gezegd en draait het zo goed. Als het een beetje mee blijft zitten, durf ik niet te voorspellen waar het voor Feyenoord gaat eindigen dit seizoen."

Ook Bischop heeft vertrouwen in een glansrijk seizoen met Arne Slot aan het roer. "Als je er na een derde van de competitie zo voor staat, is het laf om te zeggen dat je je niet mag spiegelen aan Ajax en PSV. Het kan een heel mooi jaar worden."

Dessers

Dat Feyenoord zo hoog staat, is voor een significant deel te danken aan Cyriel Dessers. De Feyenoord-spits was in de voorbije twee competitieduels (en natuurlijk tegen Union Berlin) goed voor het winnende Rotterdamse doelpunt. Toch vindt Van Os niet dat Dessers een basisplaats verdient.

Van Os: "Ik zou het lekker laten zoals het nu is. Linssen in de basis, Dessers laten invallen. Er is geen enkele aanleiding om het te veranderen. Vergeet ook niet dat als Dessers erin komt, Linssen het voorwerk al heeft gedaan. Juist die rol als pinchhitter vult hij goed in."

Ook Bischop is vol lof over Dessers, al vindt hij wél dat de Nigeriaanse Belg een kans in de basis verdiend. Bischop: "Ik zou het wel eens een wedstrijd of vijf willen zien met Dessers op die plek. Kan hij het dan ook? Ik denk dat zijn kans er op termijn wel gaat komen."

Netten

Buiten de zege kende het duel met AZ ook een smetje. Zo werden er in de eerste helft blikjes Red Bull en bekers vol bier op het veld gegooid. Van Os denkt dat supporters er door dit soort acties zelf voor zorgen dat er steeds vaker netten worden opgehangen, om dit soort acties te voorkomen.

"Er wordt labbekakkerig gefouilleerd in de Nederlandse stadions, dus dan moet het maar worden voorkomen met netten. Vinden mensen dat vervelend? Dan moeten ze maar niet gooien. Zo moeilijk is het allemaal niet", zegt Van Os.

Rond de overstap van Arne Slot naar Feyenoord was vorig seizoen een hoop te doen. De trainer vertrok er niet op een fijne manier. Van Os en Bischop vonden het Slot sieren dat hij tegen zijn oude club niet overdreven blij reageerde na de zege. Dat was niet het geval bij assistent Marino Pusic, die er na de goal van Dessers een aantal oerkreten uitgooide.

Van Os: "Dat had hij natuurlijk echt niet moeten doen. Slot reageerde gepast, Pusic allesbehalve. Hij komt van de Balkan, daar zijn mensen misschien wat emotioneler, maar je moet altijd in control zijn."

Feyenoord City

Ook spraken de mannen over het project Feyenoord City, waarover Rijnmond zaterdag naar buiten bracht dat Feyenoord er geen vertrouwen meer in heeft en ermee stopt. Volgens Van Os heeft de club zichzelf daar bepaald geen plezier meer gedaan. "Ze hebben zichzelf schaakmat gezet en kunnen geen kant meer op nu. De enige oplossing is een externe geldschieter."

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!

Reageren op deze podcast? Mail ons op sport@rijnmond.nl