Podcast Feyenoord: 'Slavia Praag is geen bitterballenploeg'

Feyenoord gaat het in de belangrijke wedstrijd tegen Slavia Praag niet zo gemakkelijk krijgen als in de thuiswedstrijd (2-1 zege). Dat stellen Sinclair Bischop als Dennis van Eersel in een nieuwe Feyenoord-editie van de FC Rijnmond Podcast. "Slavia heeft het duel in Rotterdam misschien wel een beetje onderschat."

Samen met tientallen Feyenoord-supporters stapten Bischop, Van Eersel en Frank Stout woensdag in het vliegtuig richting Praag, om namens Rijnmond de ontwikkelingen rondom Feyenoord in Tsjechië te volgen. Het werd voor zowel de Rijnmond-verslaggevers als Feyenoord-supporters een reis om niet snel te vergeten.

"Koning Willem Alexander was onze copiloot. Gedurende de vlucht kregen mensen er lucht van en toen ging het als een lopend vuurtje door het vliegtuig. Laten we zeggen dat we een royale vlucht hebben gehad", zegt Van Eersel.

Bijlow

In een ijskoud Praag kan Feyenoord zich met een punt verzekeren van groepswinst en plaatsing voor de achtste finale van de Conference League. Dat moet het doen zonder Justin Bijlow, die positief testte op corona en in Rotterdam achterbleef. Ofir Marciano vervangt Bijlow waarschijnlijk in het Feyenoord-doel.

Bischop: "Voor Feyenoord is het een groot gemis dat Bijlow niet mee kan doen. Ik vond Marciano niet altijd een zekere indruk maken als hij meedeed. Bijlow of Marciano, dat scheelt echt een slok op een borrel. Feyenoord heeft van de elf Europese duels dit seizoen er één verloren. Dat was precies de wedstrijd dat Marciano keepte in plaats van Bijlow."

Eerdere zege

Feyenoord weet in ieder geval hoe de Tsjechen te verslaan. Dat lukte immers in september al, toen Feyenoord in De Kuip met 2-1 te sterk was. Met name in de eerste helft had de ploeg van Arne Slot toen geen kind aan Slavia Praag.

Van Eersel: "Ik had het idee dat ze Feyenoord hadden onderschat. In de tweede helft brachten ze een aantal sterkhouders in en toen ging het alsnog lopen. Het wordt pittig voor Feyenoord." Daar is Bischop het me eens. "Ik denk dat dit de moeilijkste is van alle zes de wedstrijden in deze groep. Slavia is geen bitterballenploeg."

