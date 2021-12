Podcast Feyenoord: Onthaal Ajax-bus baart zorgen, hoe een Klassieker mét publiek in goede banen te leiden

In een nieuwe podcast over Feyenoord blikt de sportredactie van Rijnmond terug op De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax. Over het sportieve ('Misschien wel de slechtste Klassieker die ik heb gezien') en over de randzaken.

Want nog voor de wedstrijd was begonnen was er buiten het stadion al veel onrust. Honderden Feyenoordsupporters wachtten buiten op de spelers van Ajax, om die intimiderend te onthalen. "Het wordt ieder jaar erger en ik denk dat het alleen maar nog erger wordt," voorspelt Ruud van Os. "Kunnen mensen zich niet normaal gedragen, ondersteun de eigen ploeg als zij aankomen en laat het bezoekende team met rust."

Dennis van Eersel zag Feyenoord een slechte wedstrijd spelen, hoewel het verdedigend wel goed voor de dag kwam. "Uiteindelijk maak ik nu de balans op, na 17 wedstrijden. En dan staat Feyenoord er beter voor dan menig kenner had verwacht en speelt het ook beter, buiten deze wedstrijd om, dan veel mensen hadden verwacht. Ik ben nog steeds behoorlijk positief over dit seizoen tot nu toe." Zijn collega Sinclair Bischop vult aan. "Heerenveen-uit wordt nu een hele belangrijke zo vlak voor de winterstop. Maar zelfs als Feyenoord daar ook niet zou winnen, moeten we niet doen alsof het hele seizoen dan meteen slecht is. Kijk naar waar Feyenoord vandaan komt en wees realistisch dat er ook zeperds bij zullen zitten."

