Bryan Linssen belangrijk voor Feyenoord: 'Dit is mijn beste seizoen ooit, maar alles kan nog beter'

Veel trainingskampen van Nederlandse clubs zijn niet doorgegaan of eerder afgebroken vanwege coronagevallen. De vraag is hoe het zal gaan als er weer gevoetbald gaat worden in competitieverband. In Engeland en Italië worden ook steeds meer duels uitgesteld. Toch maakt Linssen zich geen zorgen. "Maar je ziet wel dat het niet goed gaat, bijna bij alle clubs is wel iets aan de hand. Dat ziet er niet positief uit. Ik ben alert en leef in een vaste dubbel. Ik doe niets, ik tank de auto en doe boodschappen. Dat is het."

De voorbereiding op de tweede seizoenshelft verloopt daardoor misschien slordig voor Feyenoord, maar gezien de omstandigheden heeft Linssen daar geen probleem mee. "We hebben in Nederland goed kunnen trainen. We moeten onverstoorbaar doorgaan, je weet niet wat er morgen of overmorgen gebeurt."

Beste seizoen ooit

Linssen is bij Feyenoord bezig aan een ijzersterk jaar. Hij staat zelfs tweede op de topscorerslijst van de eredivisie met elf doelpunten. Wellicht lonkt zelfs de topscorerstitel aan het eind van het seizoen. "Nou, dat is nog ver weg", lacht de aanvaller. "Maar dit is wel mijn beste seizoen ooit, qua rendement en assists. Ik hoop zo door te gaan, ik voel me lekker, fris en fit. En elf goals is me nog nooit eerder gelukt in één seizoenshelft."

Toch ziet Linssen nog wel verbeterpunten voor zichzelf. "Alles kan beter, zelfs koppen ja. Maar ik ben 31, heel veel beter zal het niet meer worden, maar ik probeer toch altijd weer dingen mee te pakken."

Bazoer naar Feyenoord?

De naam van Riechedly Bazoer, oud-ploeggenoot van Linssen bij Vitesse, zingt rond in Rotterdam als mogelijke winterse versterking. De Limburger zou zijn komst wel zien zitten. "Ik mag hem heel erg graag. Het is een fantastische jongen en hij kan ontzettend goed voetballen. Ik heb fijn met hem samengewerkt bij Vitesse, we zullen het wel zien."

Met of zonder Bazoer, Feyenoord gaat in 2022 onder trainer Arne Slot proberen de goede lijn van de eerste seizoenshelft door te trekken. "Het heeft mij niet verbaasd dat we het zo goed doen, omdat er kwaliteit in de groep zit. Door de buitenwereld wordt dat kleiner gemaakt, maar wij weten waar we toe in staat zijn. De trainer heeft het fantastisch neergezet en het is ook echt genieten als je een wedstrijd speelt."