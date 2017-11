'Geboortecentrum hard nodig in regio Vlaardingen'

De verloskundigen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis willen snel een eigen geboortecentrum. Ze zijn daarover in gesprek met onder meer het Reinier de Graaf-ziekenhuis in Delft.

Donderdagochtend werd duidelijk dat de afdelingen geboortes en kindergeneeskunde in elk geval de komende twee jaar in het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam blijven en niet naar Rotterdam verhuizen. De verloskundigen zijn daar niet helemaal gerust op, zegt Linda Rentes namens hen.

"We zijn gematigd positief. We krijgen meer tijd, dat is mooi, maar het is nog steeds geen structurele oplossing voor aanstaande moeders om te bevallen in de regio. Dus daar moeten we wel verder over praten met elkaar en dat gaan we ook doen."

De verpleegkundigen zijn vooral bang dat de afdelingen over een paar jaar alsnog naar het Franciscus Gasthuis in Rotterdam te moeten verhuizen.

"Verloskunde hoort bij de basisgezondheidszorg en dat moet je dichtbij vrouwen organiseren, omdat de bereikbaarheid belangrijk is. Vaak zijn het ook acute gevallen, dat je in korte tijd ergens moet kunnen zijn. Structureel is daar dus geen oplossing voor", aldus Rentes, die daarom meer iets ziet in een geboortecentrum.

"Ik denk dat je als regiovoorziening een rol hebt daarin. 95 procent van de vrouwen heeft niet die topklinische zorg nodig, maar gewoon de basisvoorzieningen. Die kunnen verloskundigen heel goed geven samen met de kraamzorg in een geboortecentrum."