Straatintimidatie in Capelle voortaan beboet

Capelle aan den IJssel gaat harder optreden tegen straatintimidatie. Vanaf vrijdag mogen agenten en handhavers boetes uitdelen voor bijvoorbeeld uitschelden en aanstootgevende gebaren en geluiden.

Dat doen ze op verzoek van Capellenaren, vertelt burgemeester Peter Oskam op Radio Rijnmond. "Als je kijkt naar deze week, dan zijn er zomerse temperaturen en dan zijn mensen zomers gekleed. Dan zie je dat ze lastig worden gevallen en dat vinden mensen vervelend."

Als mensen op straat lopen, willen ze gewoon hun boodschappen doen, vertelt de burgemeester. "Ze willen praten met de mensen met wie zij dat willen. En ze willen niet dat als een groep hangjongeren op straat loopt te klieren, dat ze worden lastig gevallen en geïntimideerd."

Capellenaren kunnen het gedrag melden bij de handhavers op straat. Zij zullen in eerste instantie waarschuwen bij ongewenst gedrag. Als dat geen zin heeft, kunnen ze boetes uitschrijven.

Hoe hoog die boetes worden, is nog niet bekend. "Dat is aan het Openbaar Ministerie. Het zullen geldboetes van enkele tientjes zijn. Maar uiteindelijk bepaalt de officier van justitie dat."