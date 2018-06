Deel dit artikel:











Opruimen van olie in Derde Petroleumhaven gaat nog dagen duren Maritieme dienstverlener HEBO is ingeschakeld om de olie op te ruimen. Foto: Media TV Het oliespoor. Foto: Kustwacht Nederland

Het kan nog zeker enkele dagen duren voor de olie in de Derde Petroleumhaven in Rotterdam is opgeruimd. Dat meldt de veiligheidsregio. Een tankschip lekte zaterdagmiddag 220 ton stookolie in de haven, nadat het tegen een steiger was gevaren.

Niet alleen het water, maar ook de steigers, schepen en waterinlaten moeten worden schoongemaakt. Daarnaast is de eerder uitgestroomde olie inmiddels verder gedreven, waardoor ook buiten het incidentgebied schoongemaakt moet worden. Zo ligt de olie ook in het water bij Maassluis, Hoek van Holland, Schiedam en Vlaardingen. Maritieme dienstverlener HEBO is ingeschakeld om de olie op te ruimen. Er wordt onder meer gebruik gemaakt van drijvende oliebarrières om de olie tegen te houden.

De veiligheidsregio roept mensen op de olie vooral niet aan te raken. "Voorkom ieder contact met de olie en eventuele dampen." Door temperatuurstijgingen kan de olie de komende dagen gaan stinken. Dit kan leiden tot hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid. Stankklachten kunnen gemeld worden bij de Milieudienst Rijnmond DCMR.

Door de olie zijn zeker zeventig zwanen vervuild geraakt. De dieren worden naar Vogelklas Karel Schot in Rotterdam gebracht. Daar kunnen ze worden schoongemaakt. De kans bestaat dat door de olieverspreiding de stranden in onder meer Hoek van Holland zichtbaar vervuild zijn.