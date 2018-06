Verschillende havens dicht door olielekkage Botlek

Meerdere jachthavens in de buurt van Het Scheur zijn vanaf zaterdagavond gesloten. Dat meldt de veiligheidsregio. Deze maatregel is genomen om verdere verspreiding van olie te voorkomen na de grote lekkage van zaterdagmiddag in de Derde Petroleumhaven in Rotterdam.

Het gaat onder meer om de buitenhaven van Vlaardingen, de Wilhelminahaven in Schiedam, de haven van Maassluis, de jachthaven van Hoogvliet, de Veerhaven in Rotterdam en de jachthaven van Rhoon. De havens in Spijkenisse en Oud-Beijerland zijn uit voorzorg ook gesloten.



Schepen die in deze havens liggen, kunnen er niet uit. Ook kunnen er geen schepen van buitenaf de havens in komen. Hoelang de havens gesloten blijven, is nog niet duidelijk.

Lekkage

Een tankschip lekte zaterdagmiddag 220 ton stookolie in de Derde Petroleumhaven in Rotterdam, nadat het tegen een steiger was gevaren. De olie is inmiddels verder gedreven en ligt nu ook in het water bij Maassluis, Hoek van Holland, Schiedam en Vlaardingen.