Maastunnel in Rotterdam in beide richtingen dicht

In de verkeersregiekamer houden ze bij waar er verkeersdrukte is

De Maastunnel in Rotterdam is deze week in beide richtingen gesloten voor automobilisten. Waar verkeer hiervoor alleen door de oostbuis kon, is nu ook deze tunnelbuis dicht voor onderhoud.

De tunnel moet in beide richtingen dicht volgens Willem Kind, projectleider van de gemeente Rotterdam. "Er is bewust voor gekozen om deze afsluiting in de zomerperiode te plannen, omdat de Maastunnel dan minder gebruikt wordt dan de rest van het jaar."

Er wordt veel gedaan tijdens de ombouwweek. Kind: "De tijdelijke ventilatoren voor de westbuis worden weggehaald, de verkeerssituatie buiten de tunnel wordt aangepast, de bestaande systemen van de oostbuis worden afgekoppeld en het asfalt wordt er weggefreesd."

Tijdens de afsluiting rijdt het autoverkeer via de andere oeververbindingen. Vanaf het oosten adviseert de gemeente via de Van Brienenoordbrug of de Willemsbrug te rijden. Voor mensen uit het westen is de Beneluxtunnel of de Erasmusbrug de beste optie.

Bram Kleeman werkt bij de verkeersregiekamer in Rotterdam. "Ik kijk via de camera's van Rotterdam Onderweg hoe druk het op de weg is." Vanaf deze verkeersregiekamer kunnen Kleeman en zijn collega's de stoplichten langer op groen zetten om lange rijen tegen te gaan.

Fietsers en voetgangers hebben geen last van de werkzaamheden en kunnen gewoon door de Maastunnel.

Verkeer reed afgelopen jaar alleen door de oostbuis, terwijl de westbuis op de schop ging. Nu wordt de oostbuis gesloten en kunnen bestuurders na 23 juli via de westbuis van zuid naar noord rijden.