Eerste vervolgingen voor straatintimidatie in Rotterdam

Twee mannen moeten zich volgende maand in de rechtbank in Rotterdam melden omdat ze verdacht worden van straatintimidatie. Het is voor het eerst dat iemand hier strafrechtelijk voor wordt vervolgd.

Sinds dit jaar is onder meer sissen, uitschelden en naroepen verboden in Rotterdam. Er staat een boete op van maximaal 4100 euro of maximaal drie maanden cel.

Nog vier zaken

Hoe oud de mannen zijn en of ze uit Rotterdam komen, kon het Openbaar Ministerie niet vertellen. Het OM heeft nog vier zaken liggen, het is nog niet duidelijk of daar ook een strafrechtelijke vervolging komt.

Om (seksuele) straatintimidatie strafbaar te maken, is de Algemene Plaatselijke Verordening aangepast. In Amsterdam is dat bijvoorbeeld ook gebeurd, maar daar zijn nog geen verdachten opgepakt en vervolgd.

Weinig vrouwen doen aangifte

Ruim een jaar geleden bleek uit onderzoek dat bijna alle vrouwen tussen de 18 en 45 jaar in Rotterdam op straat worden lastiggevallen. De Erasmus Universiteit interviewde 1200 vrouwen. Bijna geen enkele vrouw doet aangifte, maar past haar gedrag wel aan door zich anders te kleden of soms om te lopen.

84% procent van de ondervraagde vrouwen heeft last van seksueel getinte toenadering en 44% van seksuele intimidatie als achtervolgen, om seks vragen en in het nauw drijven. Complimenten en nastaren zijn hierbij niet meegerekend.