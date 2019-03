Kortsmit krijgt formele ontslagbrief van Sparta

Roy Kortsmit heeft van Sparta een brief gekregen waarin staat dat zijn aflopende contract niet wordt verlengd en dat er formeel ontslag wordt aangevraagd. De club gaat na de competitie in gesprek met de 26-jarige keeper over een eventueel nieuw contract.

"We gaan na de competitie, half mei, met elkaar verder in gesprek. Dan bekijken we wat beide kanten willen," zegt technisch manager Henk van Stee over de status van Kortsmit.

Ook assistent-trainer Nico Jalink, keeperstrainer Frank Kooiman en inspanningsfysioloog Olivier Noordam hebben een formele ontslagbrief ontvangen. Volgende week gaat Van Stee met het drietal trainers in gesprek om te bepalen wat er na dit seizoen mogelijk is.