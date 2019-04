Belgische fan in zak en as na verliezen van Feyenoordvlag

De Belgische Feyenoordfan Johan de Maeyer is ten einde raad. Zijn speciaal gemaakte Belgische Feyenoordvlag is hij afgelopen weekeinde kwijtgeraakt, waarschijnlijk bij een tankstation over de grens. Een oproep op Facebook om zijn vlag terug te krijgen, heeft nog geen reacties opgeleverd.

"Het is een vlag met de Belgische driekleur en het logo van Feyenoord", omschrijft Johan het exemplaar. "Aan de bovenkant staat 'Belgische Feyenoordfans', aan de onderkant staat 'Hand in Hand Kameraden'."



Johan probeert zo veel mogelijk thuiswedstrijden van de Rotterdamse club te bezoeken. Zo ook afgelopen zaterdag, tegen Heracles. "Ik stop hem na de wedstrijd altijd in mijn binnenzak. Daar past 'ie niet helemaal in, maar wel goed genoeg."

Gevallen

De supporter denkt dat hij de vlag bij een tankstation in België is kwijtgeraakt. "Daar ben ik op de terugweg gestopt, omdat het toch een vrij lange rit is. Bij het tankstation heb ik mijn jas aangedaan en ik denk dat de vlag toen uit mijn zak gevallen is."

Ook komende zaterdag staat er een wedstrijd van Feyenoord op het programma. Johan hoopt de vlag dan terug te hebben, maar heeft niet veel hoop. "Als ik hem tegen het einde van de week nog niet heb, ga ik ervan uit dat ik hem niet meer terugzie", zegt hij. "Maar ik kom ook vast en zeker zonder vlag."