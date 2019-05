Moniz over 1-3 overwinning op Feyenoord: 'Dit geeft een heel goed gevoel'

Excelsior boekte vanmiddag in een besloten oefenwedstrijd een 1-3 overwinning op Feyenoord. Voor de Kralingers was het - hoewel het geen officieel duel betrof - voor het eerst in lange tijd dat ze weer een wedstrijd wisten te winnen: "Dit geeft dan ook een heel goed gevoel", aldus Ricardo Moniz.

"Wij hebben natuurlijk veel respect voor Feyenoord", vervolgt Moniz: "Het is en blijft een grote naam en als je dan in de hoek zit waar de klappen vallen, geeft dit wel het vertrouwen dat we ons mannetje kunnen staan."

In de oefenwedstrijd was Mounir el Hamdaoui tweemaal trefzeker en tekende Marcus Edwards voor de derde treffer aan. Opvallend daarbij was dat El Hamdaoui in de eerste helft niet in de spits stond, maar achter Elías Ómarsson speelde: "Omarsson heeft veel indruk op mij gemaakt toen het tweede met 15-1 van Achilles'29 won, want hij zoekt de diepte op en creëert zodoende ruimte voor El Hamdaoui."

Bekijk hierboven het gehele interview met Ricardo Moniz na afloop van de 1-3 overwinning op Feyenoord.