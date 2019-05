Bijlow en Martina trainen volop mee bij Feyenoord

Justin Bijlow en Cuco Martina trainden dinsdagochtend volop met de groep van Feyenoord mee. Op de laatste openbare training van het seizoen ontbrak Robin van Persie uiteraard. De aanvoerder is sinds zondag met voetbalpensioen.

Martina stond de laatste twee wedstrijden aan de kant met een blessure. Bijlow speelde in januari zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord. De jonge doelman raakte in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (3-1) geblesseerd aan zijn voet.

Ridgeciano Haps, Luis Sinisterra en Sam Larsson ontbraken op het trainingscomplex 1908. Larsson viel afgelopen zondag tegen ADO Den Haag en verliet De Kuip op krukken. Yassin Ayoub begon wel aan de training, maar ging voortijdig naar binnen.

Feyenoord bereidt zich voor op de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen. De Rotterdammers spelen woensdagavond (19:30 uur) in Sittard tegen Fortuna. Dit duel is uiteraard live te volgen via Radio Rijnmond.