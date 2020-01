Orkun Kökçü: 'Tijd om ook in de Kuip voor Feyenoord te scoren'

Orkun Kökçü wil nog belangrijker zijn voor Feyenoord. De middenvelder is een vaste waarde in het team van trainer Dick Advocaat, maar wil meer zijn stempel drukken op het elftal. "Ik heb scorend vermogen, maar dat komt er nog niet uit", baalt hij. "Ik moet werken aan mijn statistieken."

In de jeugd scoorde Kökçü vaak. Veel vaker dan in de hoofdmacht van de club. "Maar dit is weer een niveau hoger. Ik ben nu echt klaar om te gaan scoren. Ik moet vrij in mijn hoofd blijven, vertrouwen blijven houden en genoeg afwerken op trainingen."

Vrij in hoofd

Kökçü is dus vrij in zijn hoofd, zegt hij. Dat was in de eerste maanden van het seizoen wel anders. "Zeker in de laatste fase bij het afwerken. Toen dacht ik: als het maar op doel is. Maar zo moet je niet denken, je moet op instinct afwerken."

Zaterdag wacht SC Heerenveen, in de Kuip. En in eigen stadion scoorde Kökçü nog niet. "Daar is het nu wel tijd voor."