Wouter Burger: 'Ik keer sterker terug bij Feyenoord'

"Ik wil nu lekker gaan spelen," vertelt Burger. "Excelsior biedt mij een mooie kans om mij te ontwikkelen. Dit betekent niet persé dat het een stap achteruit is. Ik denk dat ik hier heel veel aspecten van mijzelf beter kan maken."

Blijven bij Feyenoord had gekund, maar leek Burger en ook zijn club niet de beste optie. "Ik zou misschien nog wel wat minuten kunnen maken, maar dat zouden er nooit meer dan 10 of 20 per wedstrijd worden, was mijn gevoel. Daarom maak ik deze keuze. Om beter te worden en mijzelf klaar te stomen voor volgend seizoen. Maar het allerbelangrijkste is om nu eerst iets moois met Excelsior neer te zetten."