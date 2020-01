Özyakup: 'Compliment dat Advocaat mij een irritant mannetje vindt'

Oguzhan Özyakup kan zich wel vinden in de woorden van Dick Advocaat. De trainer van Feyenoord noemde de nieuwe middenvelder een irritant mannetje. ''Ik denk op een positieve manier. Dat is een compliment'', zegt Özyakup met een glimlach.

Als speler van Beşiktaş speelde hij tegen Fenerbahçe, waar Advocaat trainer was. ''Dat waren best wel leuke wedstrijden. Dat liep niet alleen voetballend af. Ik denk dat hij het daar over heeft.''

De 43-voudig Turks international kende al wat Feyenoord-spelers uit de selectie. ''Ik ken Leroy Fer, Luciano Narsingh, Steven Berghuis en de afgelopen drie a vier weesstrijden heb ik gezien. Ik ken de meeste spelers wel.''

Özyakup staat direct in de basis bij Feyenoord in het thuisduel met FC Emmen. Hoewel hij is geboren in Zaandam en zijn opleiding genoot bij AZ, vertrok hij op zijn vijftiende al voor een buitenlands avontuur.