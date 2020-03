'Veiligheid van de spelers moet voorop staan bij eventuele hervatting eredivisie'

Na de persconferentie van het kabinet afgelopen maandag, waarin aangescherpte maatregelen in de coronacrisis werden aangekondigd, ontstond onduidelijkheid over het vervolg van de eredivisie. 'Op uiterlijk 6 april wordt bezien in hoeverre deze maatregelen voor de sportwereld verlengd worden', laat de KNVB weten.

De KNVB komt daarnaast met drie scenario's voor het einde van de eredivisie. In het eerste scenario worden de competities uitgespeeld voor 30 juni (tot 1 juni zonder publiek). Op 30 juni lopen de contracten van de spelers af en gaan nieuwe contracten in. Volgens het tweede scenario worden competities toch uitgespeeld na 30 juni, al is de bond daarbij afhankelijk van de UEFA-kalenderwerkgroep. In het laatste scenario worden de competities helemaal niet uitgespeeld.

Spelers moeten veilig zijn

"Het is denk ik een moeilijk verhaal," vertelt Feyenoordwatcher Dennis van Eersel in gesprek met presentator Peter van Drunen. "Er is veel hoop bij de KNVB en enkele clubs dat er nog gespeeld kan worden, maar ik heb niet de illusie dat de coronacrisis al voor de zomer bezworen is. Ook zonder publiek is het een lastig verhaal."

Net als veel anderen ziet onze verslaggever liever dat er gisteren alweer gevoetbald kon worden, maar het is momenteel niet anders. "Het stukje ontspanning dat voetbal brengt is iets waar de wereld nu behoefte aan heeft. Maar laten we wel zijn: die spelers zijn ook mensen. Het moet voor die sporters veilig zijn om te spelen."

"Voetbal is een contactsport, met veel mensen die bij een wedstrijd betrokken zijn. Ik betwijfel of er groen licht voor wedstrijden wordt gegeven en of alle spelers nog wel willen. Ook daar zullen verschillende persoonlijkheden tussen zitten, inclusief mensen die wellicht ook bevreesd zijn voor alles wat er nu gaande is."

Bekijk bovenin dit bericht de hele update die Peter van Drunen en Dennis van Eersel geven over de (regionale) sportwereld en de coronacrisis.



