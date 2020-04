Aboutaleb uit kritiek op kabinet over gedeeltelijk toestaan van religieuze bijeenkomsten

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam, ook voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, uit kritiek op het kabinet om religieuze bijeenkomsten tot dertig personen toe te staan. "Het kabinet zegt dat het in de grondwet staat, maar er staat zoveel in de grondwet", zegt hij woensdagochtend op Radio Rijnmond.

Goeree-Overflakkee kleurt donkerrood op de kaart van het RIVM met het aantal coronabesmettingen. In een verzorgingshuis in Sommelsdijk zijn inmiddels zeven mensen overleden. "Die zijn mogelijk allemaal terug te brengen tot een religieuze bijeenkomst van het instituut op 8 maart", zegt Aboutaleb. "Er worden veel maatregelen getroffen, de leiding en zorgverleners doen hun werk, maar voor mij is het eerlijk gezegd onbegrijpelijk."



De burgemeester heeft naar eigen zeggen vaak bij het kabinet aangeklopt om dergelijke religieuze bijeenkomsten ook te verbieden. "Het kabinet zegt dat het in de grondwet staat. Maar bij mijn inburgering heb ik geleerd dat nood breekt wet. Als er een kans bestaat dat op die manier het virus verspreid wordt en we niet uit onszelf besluiten om die diensten op nul te zetten, zouden we dat als overheid moeten doen ter bescherming van de volksgezondheid. Maar het kabinet denkt daar anders over."

Het kabinet heeft wel een verzoek gedaan aan religieuze instellingen om geen diensten te houden. Aboutaleb heeft het idee dat dat verzoek in de regio grotendeels wordt nageleefd. Maar dat geldt in lang niet alle gevallen voor de andere maatregelen van de overheid.

Tientallen boetes

"Wij hebben inmiddels tientallen boetes uitgedeeld aan ongehoorzame mensen in de regio. Daar zitten helaas veel jongeren tussen", zegt Aboutaleb. Ze spreken bijvoorbeeld af in auto's, of gaan naar het bos om te voetballen. "Maar ook de burgemeester van Rotterdam treft ze daar aan. Zo hebben we al verschillende situaties gehad waarin we soms waarschuwen en soms beboeten."

Aboutaleb sloot afgelopen weekeined per direct het Grand Hotel Central aan de Kruiskade in Rotterdam. In het hotel lapten meer dan twintig jongeren de coronaregels aan hun laars. Ze gebruikten op een hotelkamer drank en lachgas, stichtten brandjes in het trappenhuis en zaten te dicht op elkaar.

"In dat hotel gebeuren al langer dingen die niet kunnen", zegt Aboutaleb. "Dat weet de hoteleigenaar best wel. Het is gek genoeg één van de hotels die ik bij naam ken en dat is meestal niet goed. Het is goed dat het hotel bij zichzelf ten rade gaat of ze na de sluiting nog wel door kunnen met exploiteren of iets anders moeten gaan doen. Ze blijven in ieder geval dicht voor de duur van de noodverordening, tot eind april."



De verantwoordelijkheid van de bestrijding van het virus ligt ook vooral bij de samenleving, benadrukt Aboutaleb. "Als wij met zijn allen goed verdrag vertonen, winnen we de zaak. Als we dat niet doen, kunnen medici nog zo hun best doen maar winnen we niet. De sleutel van succes ligt in handen van de samenleving."

Lees meer