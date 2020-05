Toornstra: 'Met directie Feyenoord in gesprek over salarisverlaging'

De spelersraad van Feyenoord, bestaande uit een groepje spelers uit de selectie, is met algemeen directeur Mark Koevermans in gesprek geweest om te praten over het inleveren van een deel van het salaris. "We wachten nu op een voorstel van de directie", zegt Jens Toornstra.

Koevermans sprak eerder uit dat Feyenoord misschien wel tot dertig procent moet bezuinigen. Toornstra begrijpt dat hij en zijn collega's een percentage van het salaris moeten inleveren. "Wij als spelers begrijpen dat Feyenoord in deze situatie veel geld misloopt en dat de begroting omlaag geschroefd wordt. Dan zal je overal concessies moeten doen, dus daar hebben we als spelersgroep begrip voor."

Astma

Toornstra houdt zich nog zo veel mogelijk aan de maatregelen. "Ik heb zelf astma, dus ik weet dat ik wat meer risico loop. Ik ben er wel serieus mee omgegaan. De maatregelen zijn er zodat je niet besmet wordt. Daar probeer ik me zoveel mogelijk aan te houden. Zodra er een vaccin is, zou ik hem graag gelijk willen hebben."

Premier Mark Rutte gaf woensdag wat versoepelingen van de maatregelen aan. Daarin gaf hij aan dat het betaalde voetbal vanaf 1 september weer van start kan gaan. Of dat realistisch is weet Toornstra niet. "Ik heb de wijsheid niet in pacht. Ik hoop het heel erg. Het zal dan zonder publiek zijn en dat is heel jammer, maar het is niet anders. Het is nog een lange tijd tot september. Ik hoop dat alles goed verloopt en dat we dan in september veilig kunnen voetballen."

Dick Advocaat

Dick Advocaat verlengde onlangs zijn contract als trainer van Feyenoord met nog een seizoen. Toornstra is blij dat zijn trainer nog een jaar blijft. Onder zijn leiding bleef Feyenoord ongeslagen in de eredivisie.

Onder zijn voorganger Jaap Staap had Feyenoord het moeilijk en bleven de resultaten uit. "In het begin van het seizoen waren we gewoon niet fit. Het is pijnlijk om te zeggen. Maar we hadden ook wat pech met jongens die niet wedstrijdfit waren. Dat heeft meegespeeld. En een andere manier van spelen, dat ons meer resultaat opleverde. Daardoor krijg je vertrouwen in elkaar en in jezelf. Dat bleef groeien en dan kun je iets heel moois neerzetten."

De middenvelder van Feyenoord zat lang thuis en deed mee aan zogeheten '#StayHome' challenges. Hij is blij dat hij na lang stilzitten deze week weer mocht trainen. "Het was alsof de koeien weer voor het eerst de wei in mogen. Zo voelde ik me althans. Ik was heel blij dat we weer iets konden doen. We hanteren de anderhalvemeterregel. We kunnen met maximaal drie tegelijk trainen."

Een positie- of partijspel zit er voorlopig nog niet in. "Vooral op conditioneel vlak zijn we goed bezig. Als we bijvoorbeeld op goal schieten, dan is er geen keeper aanwezig. Dat is wel lastig, maar je scoort wel wat makkelijker. Dat is goed voor het vertrouwen."

Bekerfinale

De bekerfinale van Feyenoord tegen FC Utrecht ging vanwege de coronacrisis niet door. Het idee om deze wedstrijd alsnog te spelen, bijvoorbeeld ter vervanging voor het duel om de Johan Cruijff Schaal aan het begin van volgend seizoen, is voor Toornstra een goede optie. "Dat zie ik wel zitten. Nu heeft niemand de beker gewonnen en wij willen toch graag een prijs toevoegen aan onze erelijst. Dus ik sta daar zeker voor open."